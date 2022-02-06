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Жители Калининграда пожаловались на очередное подорожание дизельного топлива
Общество
Жители Калининграда пожаловались на очередное подорожание дизельного топлива
Global Look Press  /  Thomas Schulze/ZB

Калининград, 6 февраля. Местные жители с возмущением отмечают подорожание дизельного топлива. Об этом они сообщают в социальных сетях. 

«Я просто в шоке! Что это за цены?! Зарплата с такой же скоростью расти никогда не будет», — говорит корреспонденту ФАН Виталий В. 

Дизельное топливо снова подорожало в Калининграде
instagram.com / Pr Scr instagram.com

Согласно данным Калининградстата, в декабре повышения цен на бензин в регионе не было. АИ-92 в среднем стоил 49,88 руб., АИ-95 52,56 руб., АИ-98 59,44 руб., а дизель 53,65 руб., однако в феврале на местных заправках стали появляться совершенно другие ценники. Стоимость дизельного топлива составила 60,91 руб.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы со страхом следят за повышающимися ценами на бензин. Они и так платят за топливо больше, чем кто-либо другой в СЗФО.

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россия калининград калининградская область
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