Жители Калининграда пожаловались на очередное подорожание дизельного топлива

Калининград, 6 февраля. Местные жители с возмущением отмечают подорожание дизельного топлива. Об этом они сообщают в социальных сетях.

«Я просто в шоке! Что это за цены?! Зарплата с такой же скоростью расти никогда не будет», — говорит корреспонденту ФАН Виталий В.

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Согласно данным Калининградстата, в декабре повышения цен на бензин в регионе не было. АИ-92 в среднем стоил 49,88 руб., АИ-95 52,56 руб., АИ-98 59,44 руб., а дизель 53,65 руб., однако в феврале на местных заправках стали появляться совершенно другие ценники. Стоимость дизельного топлива составила 60,91 руб.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы со страхом следят за повышающимися ценами на бензин. Они и так платят за топливо больше, чем кто-либо другой в СЗФО.