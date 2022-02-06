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Пес из Калининграда не захотел покидать место смерти хозяина
Общество
Пес из Калининграда не захотел покидать место смерти хозяина
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Калининград, 6 февраля. Собака по кличке Бэйлис почти сутки не покидала место смерти своего хозяина. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в приюте «Тимвилль». 

«Нам позвонили жильцы этого дома, девушка видела, как вечером увозили труп мужчины. Собака осталась на месте, ее никто не забрал. Утром она вышла, сидит, от еды отказывается. Пес серьезный, осторожный, не агрессивный. Был отрешен, потому что животное, конечно, все понимает, видело, что хозяин его умер», — рассказала корреспонденту ФАН руководитель приюта Ольга Д. 

По ее словам, вскоре за животным приехали родственники погибшего. Бэйлис, говорит Ольга Д., их узнал. 

Ранее ФАН сообщал, что волонтеры из Новороссийска спасли жизнь искалеченной собаки. У нее был выбит глаз. 

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