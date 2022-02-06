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Кристина Асмус готовится «выйти замуж» в Калининграде
Шоу-бизнес
Кристина Асмус готовится «выйти замуж» в Калининграде
instagram.com  /  pr scr @asmuskristina

Калининград, 5 февраля. Актриса Кристина Асмус с нетерпением ждет выхода фильма «Хочу замуж» со своим участием. Премьера должна состояться ровно через месяц. Об этом артистка сообщила в своем Instagram. Съемки проекта проходили в Калининграде. 

«Я уже видела куски, и это просто бомба! Закаты в заповедной зоне Куршской косы, полеты на парапланах, какашки голубя на лицо Милошу Биковича, смены в четыре утра, диалоги на немецком, босиком в фонтане у Большого театра, а также много романтики, импровизации, новых людей, юмора и любви!» — пишет актриса в Instagram. 

В прокат кино выходит уже 5 марта. Режиссером проекта выступила Софья Карпухина.

Cкоро в регионе должен состоятся единственный в России предпремьерный показ фильма. Горожанам не терпится на него попасть.

«Рада, что наш край становится популярнее. Люблю видеть Калининград в кино, обязательно попытаюсь попасть на бесплатный предпремьерный показ в «Янтарь-холл, жду объявления точной даты», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница София В.

Ранее ФАН сообщал, что Кристина Асмус примкнула к числу курильщиков. Одна из ее героинь курила, и актриса слишком ответственно отнеслась к роли. 

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