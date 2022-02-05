Адвокат: избивший Прилучного владелец клуба из Калининграда наносил удары в ответ

Калининград, 5 февраля. Избивший Павла Прилучного владелец местного клуба «Завод» в суде будет настаивать на том, что вынужден был защищаться от напавшего от него актера. Об этом корреспонденту ФАН рассказал адвокат обвиняемого Денис Бушуев.

Согласно версии его подзащитного, Прилучный просил показать ему зал единоборств, а потом предложил устроить спарринг. Актер, по его словам, был нетрезв и сначала покинул его клуб из-за отказа в отключении видеонаблюдения.

«Конфликта между нами не было и никакого повода для ссоры тоже. Мы совершенно спокойно говорили. Зайдя в зал, Павел начал снимать обувь, толстовку. Затем предложил мне устроить спарринг. Я отказался, но он настаивал. Тогда я предложил надеть боксерские перчатки. Но он отказался», — рассказывал обвиняемый Владимир Семенов РБК.

В Калининграде Прилучный принимал участие в съемках сериала «В клетке», где главным героем стал боксер. Серьезно или нет артист говорил о спарринге, Семенов якобы не понял, но утверждает, что актер стал размахивать руками.

«Пару раз я увернулся, один удар вскользь пришелся мне в плечо. Наблюдая за его движениями, я решил, что он может серьезно меня ударить. Мне пришлось ответить. Я попал ему в область головы или лица, не помню точно. Он потерял равновесие, пошатнулся и упал на пол. Возможно, он ударился об пол, точно не знаю», — говорил Владимир Семенов РБК.

Кадр из сериала «В клетке» /

После случившего помощники Прилучного предлагали вызвать ему скорую, но артист якобы отказался, хоть позже и вынужден был обратиться к врачам и прибегнуть к вмешательству пластического хирурга. С владельца калининградского клуба «Завод» он теперь требует 4,5 млн рублей. Предстать перед обвинением последний так и не смог. Перед заседанием суда его увезли на скорой.

«Нормально он себя чувствует, вроде из палаты интенсивной терапии перевели его. Он мне звонил, его прооперировали, вставили стент, с его слов», — рассказал адвокат Денис Бушуев.

Он считает, что претензии Павла Прилучного не имеют оснований и намерен добиваться их нивелирования. Выбора у Семенова не было, считает адвокат.

«Как защитник его я могу сказать, что справедливо было бы оправдание и прекращение всяких претензий. Как решит суд, не знаю. Конечно, он нанес один удар, но только давайте учитывать умышленность действий, причины… Когда люди ведут себя агрессивно и создают очевидную угрозу причинения вреда здоровью и жизни, другие имеют право защищаться. Владимир, по-моему, именно об этом говорит. Он полагал, что другого выхода у него нет», — высказал свою позицию корреспонденту ФАН адвокат Денис Бушуев.

По версии следствия, во время драки, возникшей на почве неприязненных отношений, владелец калининградского клуба «Завод» Владимир Семенов несколько раз ударил Павла Прилучного по лицу, а также в голову. Нанесенные артисту увечья квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее ФАН сообщал, что обвиняемого по делу об избиении Павла Прилучного увезли в больницу в Калининграде. С ним случилось резкое недомогание.