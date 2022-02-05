Такси влетело в автовышку в Калининграде

Калининград, 5 февраля. Водитель такси влетел в автовышку в Калининграде. Об этом корреспонденту ФАН сообщили свидетели происшествия.

«Видел врачей и скорую помощь, когда проезжал. Насчет пострадавших так и не понял», — рассказал корреспонденту ФАН Виталий В.

Согласно информации ГИБДД, водитель такси получил телесные происшествия. Столкновение произошло возле заправки «Газпромнефть» на Московском проспекте. Горожане говорят, что в регионе часто случаются аварии по вине водителей такси, и дисциплинированностью на дорогах они не отличаются.

«Не думайте, что вам позволено нестись по дорогам так, будто вы опаздываете на поезд. Я сейчас не говорю о тех случаях, когда клиенту реально нужно очень быстро куда-то приехать, но когда едешь куда-то, и водитель начинает «лететь», становится не до смеха. Они очень много себе позволяют и часто не соблюдают ПДД, столько аварий по их вине», — рассказал корреспонденту ФАН местный житель Виталий В.

Ранее ФАН сообщал, что таксист сбил пенсионерку во дворе жилого дома в Новосибирске и скрылся. Она была доставлена в больницу с ушибами.