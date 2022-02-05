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«Омикрон» активно распространяется среди детей в Калининградской области

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 15:06
Общество
«Омикрон» активно распространяется среди детей в Калининградской области
pexels.com  /  Max Fischer

Калининград, 5 февраля. Штамм коронавируса «Омикрон» активно распространяется среди детей в Калининградской области. О 891 случаях заражения несовершеннолетних сообщили корреспонденту ФАН в оперативном штабе по контролю за инфекцией. Всего в регионе зарегистрировано 1572 случая заболевания.

Коронавирус подхватил 731 школьник и еще 118 ребят, посещающих дошкольные учреждения. В статистику попало 11 студентов до 18 лет, 31 ребенок-дошкольник. Вирус подхватил 681 взрослый, в том числе 144 работника образования, 75 пенсионеров, 99 официально неработающих, 173 занятых человека. Пострадало 40 медработников, 19 сотрудников торговли и общепита, 16 работников транспорта и представители ряда других профессий.

Ситуацию прокомментировала местная жительница Виктория В. Она считает, что в борьбе с коронавирусом новые ограничения не помогут. 

«Локдаун — неэффективная мера борьбы с вирусом. Что нам теперь, не жить, не работать и не учиться? От вируса страдают все! Слава богу, что власти это понимают, и домашнее обучение для школьников, например, в Калининграде не введут», — высказала она свое мнение в разговоре с корреспондентом ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области зафиксирован взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Школьников обещали на дистанционное обучение не переводить, ограничения потихоньку снимать. 

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