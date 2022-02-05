Маленький ребенок пять месяцев ждал МРТ головного мозга в Калининграде

Калининград, 5 февраля. Бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника» привлечено к дисциплинарной ответственности за несвоевременное оказание медицинской помощи. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

«В августе 2021 года врачом-неврологом ребенку была назначена процедура МРТ головного мозга, в январе 2022 ее провели», — рассказали корреспонденту ФАН.

Прокурор района вынес представление в адрес главного врача бюджетного медицинского учреждения. В ведомстве потребовали устранить нарушения в области законодательства об охране здоровья граждан. Срок ожидания МРТ при оказании первичной медицинской помощи не должен превышать 14 календарных дней, говорится на сайте Федерального фонда ОМС.

Ранее ФАН сообщал, что до смерти избивший знакомого местный житель сядет на девять лет. Теперь он отправится в колонию строгого режима.