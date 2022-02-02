Долги калининградцев за отопление достигли 1,2 млрд рублей

Калининград, 2 февраля. Долги местных жителей за тепло достигли 1,2 млрд рублей. Об этом сообщают в администрации Калининграда. Как стало известно, 84,51% этой суммы не заплатили физические лица.

Местные жители получили 1546 приказов о взыскании долгов по оплате за фактически потребленную тепловую энергию, пени общей суммой 13,8 млн рублей. Предприятием было заключено всего семь соглашений о рассрочке уплаты долга.

В МП «Калининградтеплосеть» направили две претензии в адрес должников. Запрашиваемая ими сумма в этом случае составила 1,2 млн рублей.

В январе горожане оплатили только 41 млн рублей задолженности. Горожанка Эгле Щ. рассказала корреспонденту ФАН, как калининградцы накопили долги.

«Счет за центральное отопление непомерно большой, а если вдруг случайно не поверишь счетчики, начисления по нормативу идут незамедлительно, я в этом месяце заплатила 2 400 рублей. Это они очень любят. Еще смотрят по количеству прописанных, используются все возможные лазейки! Управляющие компании делают, что хотят, в случае чего разбираться никто не будет, просто заблокируют карту «Сбербанка» и все. Ужасно неудобно, а ведь мы их клиенты. И в суде потом очень сложно что-либо доказать, ищи-свищи свидетелей, а они содержат целый штат юристов содержат», — жалуется корреспонденту ФАН горожанка Эгле Щ.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы пожаловались на перерасчеты в 12–17 тысяч от местного «Водоканала». Горожане составляли коллективное обращение в Федеральную антимонопольную службу.