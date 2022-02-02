Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 21:36
21:30
Общество
Внутриполитическая борьба: на Украине будут искать виновных в потере Крыма
21:28
Весь мир
Жители ЦАР уличили мавританских миротворцев в пособничестве радикалам
21:26
Весь мир
Журналисты ЦАР высоко оценили деятельность Клода Рамо Биро на посту министра обороны
21:24
Весь мир
Иванов о вбросах про россиян в ЦАР: машина западной пропаганды прикрывает преступления своих
21:08
Происшествия
КамАЗ переехал шестилетнего ребенка на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону
21:05
Весь мир
Afrique Media: СК ЦАР получил доказательство причастности Франции к координации боевиков
21:02
Общество
Лев Лещенко признался, что не тоскует по СССР
21:00
Политика
Нерасширение НАТО: в Совфеде объяснили, каких ответов Россия ждет от США
20:59
Весь мир
Рубинский о политике Макрона в Мали: пытается усидеть на двух стульях
20:58
Весь мир
Не менее 10 человек погибли при столкновениях СДС и СНА в сирийской провинции Алеппо
Все новости

Долги калининградцев за отопление достигли 1,2 млрд рублей
Общество
Долги калининградцев за отопление достигли 1,2 млрд рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Калининград, 2 февраля. Долги местных жителей за тепло достигли 1,2 млрд рублей. Об этом сообщают в администрации Калининграда. Как стало известно, 84,51% этой суммы не заплатили физические лица. 

Местные жители получили 1546 приказов о взыскании долгов по оплате за фактически потребленную тепловую энергию, пени общей суммой 13,8 млн рублей. Предприятием было заключено всего семь соглашений о рассрочке уплаты долга. 

В МП «Калининградтеплосеть» направили две претензии в адрес должников. Запрашиваемая ими сумма в этом случае составила 1,2 млн рублей.

В январе горожане оплатили только 41 млн рублей задолженности. Горожанка Эгле Щ. рассказала корреспонденту ФАН, как калининградцы накопили долги. 

«Счет за центральное отопление непомерно большой, а если вдруг случайно не поверишь счетчики, начисления по нормативу идут незамедлительно, я в этом месяце заплатила 2 400 рублей. Это они очень любят. Еще смотрят по количеству прописанных, используются все возможные лазейки! Управляющие компании делают, что хотят, в случае чего разбираться никто не будет, просто заблокируют карту «Сбербанка» и все. Ужасно неудобно, а ведь мы их клиенты. И в суде потом очень сложно что-либо доказать, ищи-свищи свидетелей, а они содержат целый штат юристов содержат», — жалуется корреспонденту ФАН горожанка Эгле Щ. 

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы пожаловались на перерасчеты в 12–17 тысяч от местного «Водоканала». Горожане составляли коллективное обращение в Федеральную антимонопольную службу. 

Вернуться назад
Все новости / Общество / Долги калининградцев за отопление достигли 1,2 млрд рублей
россия калининград калининградская область
Комментировать