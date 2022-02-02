Директор фонда социальных инициатив присвоил 800 000 рублей бюджетных денег в Калининграде

Калининград, 2 февраля. Директор Фонда социальных инициатив выиграл грант на 800 тысяч рублей и вывел деньги со счета проекта. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе прокуратуры, возбуждено уголовное дело.

«Предварительное следствие установило, что обвиняемый заключил с Общероссийской общественной организацией российского общества «Знание» договор на предоставление гранта «Мастерская фотографии «Фотозавод», — рассказали корреспонденту ФАН.

Директор предоставил промежуточный отчет и получил из федерального бюджета РФ деньги, которые перевел на счет, подконтрольный своей фирме. Часть суммы поступила на его собственный расчетный счет.

Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение скоро вручат обвиняемому.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура нашла нарушения в работе калининградского «Центра безнадзорных животных». Земельный участок учреждения использовался не по назначению.