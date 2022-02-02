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Прокуратура: Избивший знакомого до смерти калининградец сядет на 9 лет
Общество
Прокуратура: Избивший знакомого до смерти калининградец сядет на 9 лет
Невские Новости  / 

Калининград, 2 февраля. Избивший знакомого до смерти калининградец сядет на 9 лет. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

«Государственное обвинение по делу о причинении умышленного вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего по неосторожности, ч. 4 ст. 111 УК РФ, поддержано», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе ведомства. 

Установлено: обвиняемый нанес потерпевшему не менее 8 ударов рукой в область головы, в результате чего тот скончался в больнице. Горожане вместе выпивали. В связи с вышеизложенным суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать его калининградец будет в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура взяла на контроль расследование по делу о стрельбе у ресторана в Калининграде. В результате происшествия пострадало три человека. 

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