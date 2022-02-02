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Оперативники ФСБ задержали лидера группировки драгдилеров в Калининграде
Общество
Оперативники ФСБ задержали лидера группировки драгдилеров в Калининграде
vk.com  /  Пресс-служба УФСБ России по Калининградской области

Калининград, 2 февраля. Уголовное дело о незаконном хранении оружия и наркотиков возбуждено в отношении лидера местной организованной группировки. Больше 56 кг запрещенных веществ, три единицы оружия и боеприпасы были обнаружены у него дома. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ РФ по Калининградской области. 

В отношении дилера возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении и хранении веществ, а также их сбыте. Подобное преступление наказывается лишением свободы сроком до 20 лет. 

«Следствие продолжается. По данному делу проводится полный комплекс оперативно-разыскных мероприятий», — рассказали для корреспондента ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что приговор членам ОПГ вынесен в Волгоградской области. Участники группировки были приговорены к 5 и 6 годам лишения свободы. 

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