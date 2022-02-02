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Пострадавшие от штормов пляжи в Калининградской области восстановят за счет региона
Общество
Пострадавшие от штормов пляжи в Калининградской области восстановят за счет региона
instagram.com  /  pr scr @aaalikhanov

Калининград, 2 февраля. На восстановление разрушенных штормами и ураганами пляжей выделят средства из бюджета Калининградской области. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram. 

«Январь 2022 года стал месяцем пяти штормов. В ходе последнего сильно пострадало побережье, были повреждены променады, размыты участки берега, пострадали слипы для лодок. В ближайшие дни лично осмотрю наиболее пострадавшие участки», — сообщил глава региона. 

Он уже поручил учреждению «Балтберегозащита» организацию работ по восстановлению слипов для рыбаков в поселке Куликово, обустройство слипа в Филинской бухте, проведение противоаварийных работ на Балтийской косе. В восточной части курортного города Зеленоградска планируется демонтировать старые железные довоенные волнорезы, укрепить авандюну на Куршской косе, а также провести защитные работы на участке у Куликовского пляжа возле реки Алейка. 

Ранее ФАН сообщал, что шторм разрушил променады на трех курортах под Калининградом. В некоторых местах подходы к морю были разрушены почти полностью.

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россия калининград калининградская область
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