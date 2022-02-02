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Современные трамваи с бесплатным Wi-Fi начали курсировать в Калининграде
Общество
Современные трамваи с бесплатным Wi-Fi начали курсировать в Калининграде
instagram.com  /  Pr Scr instagram.com

Калининград, 2 февраля. Первый низкопольный трамвай «Корсар» проехал по маршруту №5 в Калининградской области. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram. 

«В настоящее время в «Калининград-ГорТранс» прибыло 10 трамвайных вагонов, до 28 февраля ожидается поставка еще 6 транспортных средств. Покупку трамваев профинансируем региональным и городским бюджетом 50/50», — рассказал глава региона. 

Первый в России низкопольный двухсекционный трамвай начал курсировать по Калининграду
instagram.com / pr scr @aaalikhanov

Вместимость одного трамвая «Корсар» — 122 человека, все вагоны оснащены USB-розетками, Wi-Fi, а также наружной системой мониторинга дорожной ситуации. В них предусмотрена даже система видеоконтроля за зон посадки-высадки пассажиров и климат-контроль.

К лету в Калининграде начнет курсировать маршрут №4. Для тех участков города, где проблематична организация разворотных колец, например, на улицах Тельмана и Московском проспекте, власти хотят закупить двухголовые трамваи. 

Местные жители рады, что общественный транспорт в их городе становится таким комфортным. Новые «Корсары» должны существенно преобразить облик Калининграда. 

«Без трамваев город не город, очень их не хватало. Обожаю этот вид транспорта, думаю, что и туристам понравится. Со временем они начнут красоваться на открытках», — сказал корреспонденту ФАН горожанин Василий П.

«Варламов бы оценил. Дорого, конечно, но Wi-Fi в общественном транспорте — это очень приятно», — говорит корреспонденту ФАН местная жительница Ирина В. 

Ранее ФАН сообщал, что трамвай «Корсар» протестировали в Калининграде. Стоимость одной машины составляет 65 млн рублей. 

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