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Шторм разрушил променады на трех морских курортах у Калининграда
Общество
Шторм разрушил променады на трех морских курортах у Калининграда
zelenogradsk.com  /  Пресс-служба МО «Зеленоградский городской округ»

Калининград, 2 февраля. Циклон «Надя», обрушивший на регион мощнейший ураган, разрушил променады во всех трех курортных городах Калининградской области. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. 

«На одном из спусков в Светлогорске ветер погнул перила, буны вдоль берега не помогли. Променад местами остался без ограждения», — рассказала корреспонденту ФАН горожанка Анастасия В. 

Шторм разрушил променады на трех морских курортах у Калининграда
instagram.com / Pr Scr instagram.com

В Зеленоградске штормовой ветер разрушил свежеуложенную плитку, теперь ее придется менять. В курортном городе Пионерске оказались повреждены спуски к морю, пробиты опоры променада, а волнорезы скрыло под водой. 

Шторм разрушил променады на трех морских курортах у Калининграда
instagram.com / Pr Scr instagram.com

Пострадал пляж и в поселке Рыбачий. Деревянный настил разрушен почти полностью. Такая же ситуация и в поселке Лесном, излюбленном месте отдыха горожан. Замглавы администрации Зеленоградского округа Георгий Попов сообщил, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

Шторм разрушил променады на трех морских курортах у Калининграда
instagram.com / Pr Scr instagram.com

Ранее ФАН сообщал, что ураган раскачал кабинки колеса обозрения «Глаз Балтики» под Калининградом. Они крутились вокруг своей оси. 

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