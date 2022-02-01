Бросавшегося с двумя ножами на прохожих мужчину обезвредила Росгвардия в Калининграде

Калининград, 1 февраля. Житель региона бросался на прохожих с ножами и был задержан рогсвардейцами на пересечении улиц Толстого и Тельмана. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в пресс-службе ведомства.

«К находящимся на маршруте патрулирования росгвардейцам обратилась местная жительница и сообщила, что на рядом расположенной улице мужчина бросается с ножом на прохожих. Правоохранители по полученным приметам оперативно разыскали подозреваемого, который держал в руках два ножа», — рассказали корреспонденту ФАН.

Они применили физическую силу и разоружили незнакомца. Он был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. В ходе обыска у него был найден еще один нож.

Ранее ФАН сообщал, что посетитель кафе в Калининградской области устроил драку после требования угостить его спиртным. Администратор ресторана вызвал правоохранителей.