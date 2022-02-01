Национальный парк Куршская коса затопило после ураганов в Калининграде

Калининград, 1 февраля. Национальный парк Куршская коса частично оказался под водой после прошедших в регионе ураганов. Об этом горожане сообщают в Сети.

«Как же хорошо на косе! Вон, даже на дороге река. Удобно!» — говорят они. «Затопило всю Куршскую косу до КПП, на легковых авто не проехать», — жалуется горожанин Сергей Г. корреспонденту ФАН.

Власти уже ищут подрядчиков для ремонта дороги. Проект стоимостью 236,5 млн рублей предусматривает обустройство полутораметрового тротуара, создание островков безопасности и автобусную остановку с заездным карманом. Привести в порядок планируется участок от Зеленоградска до Куршской косы протяженностью 1,9 км.

Ранее ФАН сообщал, что из-за штормового ветра в Калининграде рухнуло более десяти деревьев. Волны на Балтийском море достигали шести метров.