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Звонки о лжеминировании поступили в две калининградские школы
Происшествия
Звонки о лжеминировании поступили в две калининградские школы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Калининград, 1 февраля. Звонки о ложном минировании поступили в несколько школ Калининграда. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в пресс-службе регионального правительства. 

«Неизвестный позвонил в 9:40 31 января во второй корпус школы №56, аналогичная ситуация произошла в около 17:00 в школе №38 на улице Зеленой. В обоих случаях говорили о наличии взрывоопасных веществ в зданиях»,  — сообщили корреспонденту ФАН. 

Помещения школ проверили. На место оперативно выезжали экстренные службы, взрывоопасных веществ найдено не было. Полиция завела уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о акте терроризма»). Злоумышленников ищут силовики. Проводится расследование. 

Ранее ФАН сообщал, что в Архангельске и Калининграде угрожали заминировать здания судов и администраций. Людей срочно эвакуировали. 

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