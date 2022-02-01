Звонки о лжеминировании поступили в две калининградские школы

Калининград, 1 февраля. Звонки о ложном минировании поступили в несколько школ Калининграда. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Неизвестный позвонил в 9:40 31 января во второй корпус школы №56, аналогичная ситуация произошла в около 17:00 в школе №38 на улице Зеленой. В обоих случаях говорили о наличии взрывоопасных веществ в зданиях», — сообщили корреспонденту ФАН.

Помещения школ проверили. На место оперативно выезжали экстренные службы, взрывоопасных веществ найдено не было. Полиция завела уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о акте терроризма»). Злоумышленников ищут силовики. Проводится расследование.

Ранее ФАН сообщал, что в Архангельске и Калининграде угрожали заминировать здания судов и администраций. Людей срочно эвакуировали.