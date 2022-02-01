QR-коды в торговых центрах и ресторанах Калининградской области отменены

Калининград, 1 февраля. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал постановление о отмене QR-кодов в кафе, ресторанах и торговых центрах региона. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе правительства.

«Мы приняли это решение, исходя из высокого уровня коллективного иммунитета — 75,4%. На сегодня полностью привиты более 580 тысяч калининградцев, активно идет ревакцинация. Кроме того, стартовала вакцинация школьников и студентов в возрасте от 11 до 17 лет», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов.

Теперь QR-код потребуется только в музее, на концерте, во время массового мероприятия и при заселении в гостиницы и общежития. Разрешенная заполняемость залов в филармониях, театрах и концертных залах увеличена до 70% при условии соблюдения социальной дистанции.

«Удачно, что заселяющихся в гостиницы будут проверять, с учетом того, сколько к нам едет туристов, мера очень полезная» — сказал корреспонденту ФАН местный житель Игорь Ж.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области ожидается рост числа заболевших штаммом «Омикрон». Гражданам рекомендовали не паниковать и в случае заражения принимать жаропонижающие.