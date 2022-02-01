Обвиняемого по делу об избиении Павла Прилучного увезли на скорой в Калининграде

Калининград, 1 февраля. Обвиняемого в избиении известного российского актера Павла Прилучного госпитализировали. Об этом сообщает корреспондент ФАН. Подсудимый не явился на заседание в Ленинградском районном суде.

«С Семеновым случилось резкое недомогание, связанное с сердечно-сосудистой системой», — заявил его адвокат Денис Бушуев.

Он обещал предоставить соответствующие оправдательные документы судье, и слушание по делу было отложено. По словам адвоката, его клиента увезли на скорой. Сейчас он находится в одной из городских больниц.

Владимир Семенов — директор калининградского клуба «Завод». Согласно информации следствия, в прошлом году он нанес находящемуся на съемках актеру несколько ударов в лицо и голову. Причиненные им увечья квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее ФАН сообщал, что Павел Прилучный подал иск о возмещении морального и имущественного вреда на 4,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.