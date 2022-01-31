Калининградка пристраивает в добрые руки капризных и болезненных французских бульдогов

Жительница Калининграда Елена Ш. помогает французским бульдогам в ее городе. Собак часто выкидывают на улицу из-за проблем со здоровьем и дорогого корма, утверждает она. За последний год организация «Французский бульдог. Найден. Потерян. Помощь. Возьму», которую она курирует в регионе, спасла более 500 животных.

vk.com / Елена Ш.

Елена никогда не планировала заниматься волонтерством, но два года назад приобрела себе бульдога. Порода полюбилась ей настолько, что теперь она не может остаться в стороне, если в ее городе с животным приключается беда.

«Как-то я стояла на остановке и увидела бульдожку. Загорелась, залезла на «Авито», нашла объявление и купила себе собаку. Сейчас у меня их трое — две мои. Через восемь месяцев после первой покупки я приобрела вторую девочку, а мальчика шестилетнего мы забрали из Гурьевска с улицы, он уже два года у нас живет», — рассказывает Елена Ш. корреспонденту ФАН.

vk.com / pr scr vk.com

Группа помощи французским бульдогам работает по всей России. Елена возглавляет организацию в Калининграде, горожане помогают ей. По словам женщины, часто собак приходится передавать в Москву, поскольку там у них больше шансов найти достойных хозяев. Содержание животных обходится очень дорого: чем хуже здоровье бульдога — тем больше сумма.

«Если собаку запустить с детства, то они начинают кусаться. Люди не справляются и отдают их. Бульдоги очень слабые, у них такой позвоночник, что они почти все будущие спинальники. С ушами у них проблемы, плюс постоянные дерматиты, аллергии и так далее. Порода сама по себе очень сложная, люди покупают, не задумываясь, а потом, когда все начинает вылезать, отдают, потому что не хотят содержать», — рассказала Елена Ш. корреспонденту ФАН.

vk.com / Елена Ш.

Собеседница отметила, что в Калининграде среди выброшенных на улицу собак бульдогов особенно много. Группа волонтеров спасает их и из приютов, и с улиц, и с помоек. Некоторые псы меняют по четыре семьи, прежде чем найти свою. На данный момент Елена Ш. ищет дом трем псам. Хозяев мечтают обрести Титан, Крисси и Ричард.

«Крисси мы забрали сами. Его отдавали, потому что он спинальник и плохо ходит. Ему была сделана операция. Таких собак вообще плохо берут: проблемные животные никому не нужны. Он сейчас на передержке, но мы, конечно, не теряем надежду найти ему семью. Ричард у нас здоровый парень, его нашли под Храброво в поселке. Со слов его семьи, он от них убежал, а они сами переехали в другой город, и пес им стал больше не нужен. Я думаю, что его перед отъездом кому-то отдали, потому что он был ухоженным: не истощен, не грязный», — предположила девушка.

vk.com / pr scr vk.com

Забрать понравившуюся собаку у Елены Ш. не так просто. К новым хозяевам предъявляется ряд требований. Важны место жительства, наличие других питомцев, готовность правильно ухаживать за французским бульдогом.

«Собак мы пристраиваем через анкету. Если она мне нравится, я созваниваюсь, человек приезжает, знакомится с собакой. И дальше, как говорится, видно. Содержание здоровой собаки тоже обходится очень дорого. Это, во-первых, либо сбалансированный корм, либо натуралка. Во-вторых, лечение и обследования — всегда надо иметь деньги на амуницию, игрушки. Это очень затратно, поверьте мне. Средства от глистов и блох — все это очень дорого», — говорит Елена Ш.

vk.com / Елена Ш.

Французские бульдоги — компанейские собаки, которые требуют постоянного внимания. Людям, которые предпочитают одиночество, их общество будет, скорее, некстати, поэтому перед приобретением собаки важно хорошо подумать.

«Они чудесные. Они хрюкалки. Они очень любвеобильные и компаньоны. Как хвостики! Если человек не готов, что собака будет постоянно с ним, то лучше такую породу не брать. Вы в ванну — и они в ванну, вы в зал — и они в зал. Они будут спать, вы встанете, куда-то пойдете — они следом побегут. Они классные! Суперские собаки», — рассказывает Елена Ш.

vk.com / pr scr vk.com

Жительница Калининграда хочет помочь каждой попавшей в беду собаке. Если бы она могла, то забрала бы всех четвероногих. Французские бульдоги, которые попадают к ней на передержку, становятся частью семьи. Она тщательно следит за их дальнейшей судьбой. По ее мнению, главное — правильный уход. Только тогда собака останется преданным другом своего хозяина и не будет доставлять неприятностей.

«Срок их жизни в среднем 14-15 лет, но все зависит от ухода. Обязательно нужна дрессировка, чтобы собака понимала, кто хозяин в доме, а то потом все. Если бульдог доминирует, он может укусить хозяина, его ребенка, начать охранять игрушки. Запущенной собаке может помочь только кинолог или хороший собачий психолог, а это надо же заниматься собакой. Нужны деньги, и многие отказываются от этого. Если пес заболевает — тоже отказываются. Находится куча причин — аллергия, переезд и так далее», — заметила Елена Ш.

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Ранее ФАН сообщал, что Леди Гаге вернули похищенных у нее бульдогов. За возвращение собак она пообещала полмиллиона долларов.