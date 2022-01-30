Реконструкцию «Марша смерти» едва не провели под Калининградом

Калининград, 29 января. Историческую реконструкцию под красноречивым названием «Марш смерти» чуть не провели в регионе. Некая группа собиралась воссоздать события 1945 года, когда еврейских узников концлагерей загнали в море и расстреляли.

«На реконструкции по архивным документам «Марша смерти» участников ожидает полное погружение в события с возможностью испытать на себе, что такое война человека с человеком», — сообщается на сайте акции.

Для нее была заготовлена пиротехника и специальный реквизит. Участники должны были собраться в 16:00 в поселке Синявино, но шествие не состоялось.

В еврейской общине города Калининграда заявили, что считают реконструкцию «пропагандой фашизма» и «глумлением на памятью убитых», указав на недопустимость воссоздания событий тех лет. Мероприятие осудили и в администрации курортного поселка Янтарный но, как выяснилось, организаторы акции решили просто перенести «Марш смерти» на другую дату.

«В связи с запретом управления Роспотребнадзора по Калининградской области на проведение массовых мероприятий в условиях эпидемиологической обстановки «Марш Пальмникен 2022» переносится на другую дату по согласованию с вышестоящими инстанциями», — говорится в сообщении организаторов.

Как удалось выяснить ФАН, «Марш смерти» финансируется в частном порядке. Имена спонсоров акции не разглашаются. Организаторы называют эти сведения «коммерческой тайной», хотя мероприятие подразумевает бесплатное участие.

Ранее ФАН сообщал, что памятник жертвам Холокоста под Калининградом забросали мусором. Местные жители было возмущены происходящим.