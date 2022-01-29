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Малоимущие и пенсионеры в Калининграде получат социальные продуктовые карты
Общество
Малоимущие и пенсионеры в Калининграде получат социальные продуктовые карты
nspk.ru  /  НСПК

Калининград, 29 января. Меры социальной поддержки для малоимущих граждан возобновляются в Калининградской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов. 

«Считаю необходимо поддержать наиболее уязвимые категории граждан в период сезонного традиционного роста цен на продовольствие. Обычно у нас второй квартал каждого года — это, в преддверии нового урожая, постоянный рост цен. Мы предлагаем ввести региональную выплату в течение вот этих трех месяцев в размере двух тысяч рублей ежемесячно», — говорит губернатор.

Власти тестировали формат поддержки населения с помощью карт еще в 2020 году. Помощь оказывалась безработным. Новые выплаты нуждающимся будут поступать с апреля 2022 года. 

«Деньги получат почти 53 тысячи жителей. Пенсионерам, как раз тем, которые получают доплату, то есть у тех, у кого минимальные пенсии, мы хотим помочь, и всем многодетным семьям», — рассказывает Антон Алиханов.

Общий размер выплаты составит 6 тысяч рублей. Чтобы получить ее, достаточно открыть социальный счет, обзавестись картой «Мир» и направить электронное заявление на сайте НКО с указанием реквизитов паспорта, СНИЛС и ИНН. Местные жители позитивно отреагировали на новость. 

«На эти деньги можно будет приобрести мяса, рыбы, курицы. Так все дорожает, что любая помощь к месту», — сказал корреспонденту ФАН горожанин Виталий В. 

Ранее ФАН сообщал, что каждый выезд врача к больному коронавирусом в Калининграде будет оплачен в размере 100 рублей. На эти цели выделено 10 млн рублей. 

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россия калининград калининградская область
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