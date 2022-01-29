Обвиняемая в смерти младенца врач из Калининграда столкнулась с дедовщиной в СИЗО

Калининград, 29 января. Бывшая и. о. главврача калининградского роддома №4 Елена Белая рассказала о дедовщине в СИЗО №8 города Москвы. По ее словам, среди заключенных есть каста неприкасаемых, которые обладают не предусмотренными нормативными правовыми актами привилегиями. Об этом она рассказала ОНК Москвы и журналистам.

«Они не дежурят по камере, не убираются, не моют посуду, полы, санузел. За них это должны делать остальные, те, кто в изоляторе меньше года. При этом пять старосидящих почти из 30 женщин в камере пользуются правом вне очереди принимать душ, пользоваться отдельным столом, на который другим даже посуду поставить нельзя. Они присвоили себе право выбирать телеканалы, которые вынуждены смотреть все остальные», — цитирует медика RT.

По ее словам, старосидящие могут не пустить женщин в хороший туалет, не дать помыться. В камере на 30 человек, по ее словам, только один тупой нож, доступ к которому есть не у всех. В СИЗО отсутствует подобающее медицинское обслуживание. Все новогодние праздники медики не посещали заключенных, и у одной из них произошел гипертонический криз. Скорая приехала лишь через два часа.

Елена Белая обвиняется в умышленном умерщвлении младенца весом 700 грамм. Следствие считает, что она выступила организатором убийства глубоко недоношенного ребенка с целью улучшения статистики медицинского учреждения, которым руководила, и дала указание не подчиняющему ей напрямую врачу Элине Сушкевич ввести маленькому пациенту дозу препарата под названием «Сульфат магния», что и привело к его гибели.

Эксклюзивно для ФАН ситуацию прокомментировала адвокат из Калининграда. Она активно общалась с Еленой Белой во время рассмотрения дела о убийстве младенца по месту жительства врача, но попросила об анонимности.

«Это ужасно! Это просто невозможно! То, что происходит, это нарушение прав человека. Я считаю, что это недопустимо. Настолько длительно они ее содержат под стражей! Она же не человек, который представляет опасность для жизни населения, не убийца. Ей изменили территориальную подсудность, изменили незаконно! Она до апреля под стражей, в камере с 30 людьми, у которых могут быть появившиеся в длительном заключении заболевания. Это два врача, которые лечат людей. Бедные девочки!» — сказала она корреспонденту ФАН.

Мнения местных жителей относительно нахождения врачей из Калининграда в СИЗО разделились. Некоторые из них считают факт убийства младенца доказанным, но есть и те, кто характеризует происходящее как провал системы правосудия.

«Какими бы хорошими они ни были, факт в том, что убийство совершено. Они в любом случае должны понести наказание», — говорит Александр А. «У нас и так врачей нет, а этих девушек держат как зэков из-за того, что некая дамочка не встала на учет! Просто кошмар, лучше бы за педофилами следили», — высказывается Виктория Ю.

За умышленное убийство младенца по ч. 2 ст.105 УК РФ предусмотрено наказание в виде 20 лет заключения в колонии строгого режима. 90% обвиняемых в подобных преступлениях суды автоматически отправляют в СИЗО.

Ранее ФАН сообщал, что адвокат Элины Сушкевич рассказал об условиях ее содержания в СИЗО. Женщина сумела найти общий язык с сокамерницами, проблем у нее не возникает.