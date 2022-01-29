Задерживающиеся на шесть часов в аэропорту Калининграда туристы остаются без чемоданов

Калининград, 29 января. Из-за штормов некоторые рейсы в калининградском аэропорту задерживаются на шесть часов, и туристы жалуются, что с трудом получают положенные им ночлег и питание. Приехавшая в регион Илона В. рассказала корреспонденту ФАН, что даже лишилась чемодана. Теперь она намерена обращаться в прокуратуру.

«Улететь удалось спустя 6 часов, в Калуге была пересадка около 12 ночи, и командир экипажа озвучил, что следующий рейс в Ростов задержан на 8 часов по причине окончания рабочего дня экипажа. Людей заселили в гостиницу аж через три часа, питание предоставили только утром и то из-за того, что мы оборвали все телефоны. Такого свинского отношения я давно не встречала», — рассказала корреспонденту ФАН турист Илона В.

В ночь на 30 января в регионе ожидается новый шторм. Ветер достигнет 25-28 м/с. Согласно сведениям калининградского ЦГСМ, начнется метель.

Ранее ФАН сообщал, что на Калининградскую область надвигается мощный ураган. В городе бушует ветер.