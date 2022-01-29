Телеведущий Александр Васильев откроет «Музей курортной моды» под Калининградом

Калининград, 29 января. Историк моды и ведущий «Первого канала» Александр Васильев анонсировал открытие первого в России «Музея курортной моды» в приморском городе Зеленоградске. Об этом он рассказал в своем Instagram.

«Здание, в котором будет расположен этот уникальный музей, было построено в конце 1960-х годов как как кинотеатр. Позднее в нем располагалась волейбольная площадка и вещевой рынок. Частный инвестор с большим опытом создания музейных экспозиций не только выкупил здание, но и провел тщательную реставрацию экстерьера и интерьера. Сохранены исторические полы, стены, декор фасада», — рассказывает Александр Васильев.

instagram.com / Pr Scr @alexandre_vassiliev

В «Музее курортной моды» посетители увидят, как менялись летние платья, купальники, костюмы, зонтики и пляжные аксессуары в период с XIX по XXI век. Предусмотрена также масса других развлечений. Гостям Зеленоградска представят музыку и песни различных эпох по курортной теме, покажут винтажные фотографии отдыха на море под Калининградом.

«Фото-зона, музейный бутик и кафе способны удовлетворить самые взыскательные вкусы посетителей, количество которых на этом курорте у истоков Куршской косы растет с каждым годом», — рассказывает Александр Васильев.

Местные жители уверены, что создание и поддержка туристических проектов в Калининградской области благотворно сказывается на развитии региона. Демонстрировать экспонаты «Фонда Александра Васильева» историку моды предложили власти Зеленоградска.

«Благодарим вас, Александр! Вы делаете большое и важное дело. Наш регион выходит на новый уровень», — пишет горожанин Андрей В. в Instagram. «Приятно, что в Калининградской области появляется все больше и больше развлекательных проектов. Думаю, что люди со вкусом обязательно оценят вклад Александра Васильева в туристическую отрасль. Как пройдет открытие, обязательно посещу Зеленоградск», — рассказала калининградка Мария Е. корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что музей под Калининградом должен открыться к весне. Александр Васильев планировал приурочить событие к 8 марта.