Новый мощный ураган надвигается на Калининградскую область

Калининград, 28 января. На Калининградскую область надвигается очередной ураган. Мощнейший антициклон «Мари» придет в регион уже в это воскресенье, сообщают в местном гидрометцентре.

«Давно у нас не было такого ветра, вышла сегодня на улицу и поняла, что меня сносит. Не представляю, что будет послезавтра. В городе закрывают катки, круглые сутки льет дождь, периодически выпадает град. Страшно оставлять машину на улице», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Мария В.

В ночь с 29 на 30 января скорость ветра в Калининграде превысит 25 метров в секунду. Ураган «Мари» станет для горожан уже четвертым в наступившем году.

Ранее ФАН сообщал, что ураган «Герхильд» задержал вылет самолетов из аэропорта Калининграда до вечера. Туристы ждали возможности покинуть регион сутками.