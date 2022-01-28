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Новый мощный ураган надвигается на Калининградскую область
Происшествия
Новый мощный ураган надвигается на Калининградскую область
telegram.com  /  пресс-служба МЧС России по Калининградской области

Калининград, 28 января. На Калининградскую область надвигается очередной ураган. Мощнейший антициклон «Мари» придет в регион уже в это воскресенье, сообщают в местном гидрометцентре. 

«Давно у нас не было такого ветра, вышла сегодня на улицу и поняла, что меня сносит. Не представляю, что будет послезавтра. В городе закрывают катки, круглые сутки льет дождь, периодически выпадает град. Страшно оставлять машину на улице», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Мария В. 

В ночь с 29 на 30 января скорость ветра в Калининграде превысит 25 метров в секунду. Ураган «Мари» станет для горожан уже четвертым в наступившем году. 

Ранее ФАН сообщал, что ураган «Герхильд» задержал вылет самолетов из аэропорта Калининграда до вечера. Туристы ждали возможности покинуть регион сутками.

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Все новости / Происшествия / Новый мощный ураган надвигается на Калининградскую область
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