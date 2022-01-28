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Взрывной рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Калининградской области
Общество
Взрывной рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Калининградской области
pixabay.com  /  TheDigitalArtist

Калининград, 28 января. Зафиксировано резкое увеличение больных новой коронавирусной инфекцией, сообщают в пресс-службе правительства региона. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился к жителям. 

Он отметил, что Роспотребнадзор ежедневно говорит почти о тысяче заболевших. Опыт других стран показывает, что среднее время роста заболеваемости при «Омикроне» — две недели. Число заразившихся коронавирусом в Калининградской области может достигнуть двух-трех тысяч человек в сутки совсем скоро. 

Новый штамм протекает в легкой форме. Температура у болеющих снижается через два-три дня, граждане отказываются от госпитализации. 

Антон Алиханов заявляет, что пик заражений должен прийтись на февраль. Он заверил, что власти города начнут снимать ограничения сразу, как только это станет возможным, а школьников не переведут на дистанционное обучение, хотя процент заболевших среди этой категории населения увеличивается.

«Как только появится возможность, начнем отменять ограничения. Скоро весна, весной всегда легче. Уверен, мы справимся», — говорит губернатор Калининградской области Антон Алиханов. 

Ранее ФАН сообщал, что коронавирусом заразился министр по культуре и туризму региона. Благодаря прививке он переносит заболевание легко. 

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россия калининград калининградская область алиханов
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