Четверо участников драки со стрельбой в Калининграде задержаны

Калининград, 28 января. Полиция и ФСБ по горячим следам задержали четырех участников драки на площади Василевского. Об этом корреспонденту ФАН сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Всем причастным к вооруженному конфликту от 27 до 31 лет. У молодых людей изъяли оружие, еще двоих из них объявили в розыск. Они уже были судимы по тяжким статьям УК РФ.

Причиной потасовки в Калининграде мог стать денежный спор, уточняет Светлана Поставничая. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по второй части статьи 213 УК РФ.

Источник ФАН в правоохранительных органах пояснил корреспонденту, что отец одного из участников потасовки занял денег на развитие фермерского хозяйства в 2001 году, но попал в оборот криминальной группировки, участники которой намеревались взыскать с него еще и проценты. Разобраться с обидчиками отца решил его сын.

Ранее ФАН сообщал, что опубликовано видео перестрелки на площади Василевского в Калининграде. Расследование находится на особом контроле у руководства МВД.