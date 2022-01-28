Тело пропавшей 50-летней женщины нашли под Калининградом

Калининград, 28 января. Тело пропавшей два дня назад местной жительницы нашли возле поселка Южный-1. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в СУ СК России по Калининградской области.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, внешних повреждений на теле погибшей не обнаружено. Личность установлена, ей было 50 лет. Проводится проверка, предварительная версия гибели — утопление», — рассказали корреспонденту ФАН.

Горожанку нашел собственный сын. Она ушла из дома два дня назад и не вернулась. Мужчина занимался ее поисками вместе с другими родственниками.

Ранее ФАН сообщал, что у ручья на окраине Калининграда обнаружили мертвого местного жителя. Он был инвалидом второй группы и проживал в Космодемьянском.