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Тело пропавшей 50-летней женщины нашли под Калининградом
Происшествия
Тело пропавшей 50-летней женщины нашли под Калининградом
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Калининград, 28 января. Тело пропавшей два дня назад местной жительницы нашли возле поселка Южный-1. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в СУ СК России по Калининградской области. 

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, внешних повреждений на теле погибшей не обнаружено. Личность установлена, ей было 50 лет. Проводится проверка, предварительная версия гибели — утопление», — рассказали корреспонденту ФАН. 

Горожанку нашел собственный сын. Она ушла из дома два дня назад и не вернулась. Мужчина занимался ее поисками вместе с другими родственниками. 

Ранее ФАН сообщал, что у ручья на окраине Калининграда обнаружили мертвого местного жителя. Он был инвалидом второй группы и проживал в Космодемьянском. 

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