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Калининградцы хотели присвоить полмиллиона рублей под предлогом взятки ФСБ
Происшествия
Калининградцы хотели присвоить полмиллиона рублей под предлогом взятки ФСБ
pixabay.com  / 

Калининград, 28 января. В преступлении против против государственной власти обвиняются двое жителей Калининграда. Мужчины 36 и 35 лет подозреваются в покушении на мошенничество.

Расследование ведет второй отдел по особо важным делам регионального Следственного комитета. Оперативные мероприятия провело УФСБ России по Калининградской области.

«Следствие установило, что мужчины узнали о привлечении к уголовной ответственности общего знакомого. Причина — хранение им предметов, запрещенных к свободному обороту», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко.

С помощью этой информации мошенники убедили приятеля, что вышедшим на него сотрудникам ФСБ можно дать взятку в размере 500 тысяч рублей, и тогда ответственности удастся избежать. Деньги они хотели присвоить, в глазах знакомого выступив в качестве посредников.

«Утром 27 января 2022 года после получения от мужчины 500 тысяч рублей подозреваемые задержаны сотрудниками УФСБ России по Калининградской области», — сообщили ФАН с Следственном комитете.

Оперативники устанавливают полную картину произошедшего и проводят мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы по делу. В ближайшее время мошенникам предъявят обвинение. 

Ранее ФАН сообщал, что онкобольная скончалась из-за несвоевременной выдачи бесплатного лекарства в Калининграде. Сотрудники СУ СК России по Калининградской области проверяют эти сведения.

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