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Опубликовано видео перестрелки на площади Василевского в Калининграде
Общество
Опубликовано видео перестрелки на площади Василевского в Калининграде
Global Look Press  /  Robin Jerstad / ZUMAPRESS.com

Калининград, 28 января. Местные жители сняли на видео перестрелку на площади Василевского. Запись активно распространяется в Сети. 

Автомобиль Toyota стоит у дороги. К нему подъезжают трое человек на автомобиле Land Rover и начинают перестрелку. Слышны автоматные очереди. Мужчины пытаются нанести друг другу увечья, бьют ногами. Один из них оседает на тротуар, но продолжает получать удары.

Ситуацию прокомментировали в УМВД России по Калининградской области. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

«Глубокой ночью на одной из улиц Калининграда произошел дорожный конфликт, в котором оказались две иномарки. Непонимание между водителями закончилось внезапной стрельбой из травматического пистолета. Пострадали трое мужчин. Ведется розыск всех участников ночного происшествия», — сообщает начальник пресс-службы полиции Светлана Поставничая.

Расследование находится на особом контроле у руководства МВД. По некоторым данным, причиной перестрелки стал ссора водителей, они вели переписку в мессенджерах. Угрожавшие людям в автомобиле Toyta местные жители в итоге оказались в больнице.

Ранее ФАН сообщал, что в перестрелке в Калининграде пострадало трое человек. Все они находятся под наблюдением врачей. 

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россия калининград калининградская область
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