Врач из Калининграда рассказал, можно ли заболеть коронавирусом после прививки

Калининград, 25 января. Заболеть коронавирусом после прививки можно, но заболевание будет протекать намного легче. Об этом рассказала главный врач инфекционной больницы областного города Черняховска Виктор Гродницкий.

«Люди очень часто спрашивают, могу ли я заболеть после прививки. Не из-за нее, а при последующем заражении вирусом, заболеть, конечно, можно, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе острой респираторной инфекции, у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест или экспресс-тест. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют осложнений», — рассказал эксперт.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области ожидается рост числа заражений новым штаммом коронавируса «Омикрон». Гродницкий призывает не пугаться его.