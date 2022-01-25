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Рост числа заражений штаммом коронавируса «Омикрон» ожидается в Калининградской области
Общество
Рост числа заражений штаммом коронавируса «Омикрон» ожидается в Калининградской области
Global Look Press  /  Brilla Vida/Keystone Press Agency

Калининград, 25 января. В регионе ожидается рост числа заражений новым штаммом «Омикрон». Об этом сообщил главный врач инфекционной больницы областного города Черняховска Виктор Гродницкий. 

«Мы ожидаем, так как мы находимся в центре Европы, и никуда нам от этого не деться, рост заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон». Хочется сказать, что не стоит его так сильно бояться. Да, он очень заразен, очень контагиозен, люди заболевают в большом количестве при минимальном контакте, но коронавирус протекает намного легче. Как правило у людей два-три дня довольно большая температура, после чего наступает облегчение и выздоровление», — говорит эксперт. 

В случае заражения «Омикроном» он рекомендует не паниковать и принимать побольше жаропонижающих средств. Это должно помочь справиться с инфекцией в кратчайшие сроки.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Ограничительные меры затронули три местных муниципалитета. 

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