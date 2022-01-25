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Интернет-поклонник сжег квартиру возлюбленной из Калининграда после отказа
Происшествия
Интернет-поклонник сжег квартиру возлюбленной из Калининграда после отказа
telegram.com  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Калининград, 25 января. Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов из многоэтажки на улице Нансена. Горела входная дверь квартиры на 4 этаже, ее подожгли, сообщила корреспонденту ФАН руководитель пресс-службы УМДВ России по Калининградской Светлана Поставничая. 

Оперативники уголовного розыска при содействии коллег из оперативных подразделений установили личность мужчины, причастного к этому преступлению. Им оказался 37-летний предприниматель из Ивановской области, судимый за хранение наркотиков, кражи, а также угон и применение насилия в отношении представителя власти. 

Он прибыл в Калининградскую область после знакомства в социальных сетях с одной из местных жительниц, решил переехать поближе к ней, но получил отказ в более близком общении. Согласно предварительной версии следствия, мужчина решил отомстить и поджег дверь в подъезде. 

«Полицейские установили местонахождение злоумышленника. По горячим следам он был задержан на съемной квартире в Калининграде и помещен под арест в СИЗО. В отношении него следователи ОМВД России по Московскому району Калининграда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога», — рассказала корреспонденту ФАН руководитель пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. 

Санкция предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет. Расследование продолжается. 

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники полиции помогли обрести дом брошенному псу из Калининграда. Свободное от службы время они занимаются помощью оказавшимся на улице животным. 

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