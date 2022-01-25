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Суд по делу об избиении Павла Прилучного начался в Калининграде
Общество
Суд по делу об избиении Павла Прилучного начался в Калининграде
instagram.com  /  @bugevuge

Калининград, 25 января. Заседание по делу об избиении известного российского актера Павла Прилучного прошло в Ленинградском районном суде города Калининграда. Об этом сообщает источник ФАН

Представители артиста ходатайствовали о проведении первого слушания без потерпевшего. Перед судом предстал директор местного клуба «Завод» Владимир Семенов. Он рассказал, что нанес актеру всего один удар, а также заявил, что они никогда не конфликтовали. Наличие каких-либо неприязненных отношений с актером он отрицает, а более подробные показания намерен дать позднее. 

Инцидент произошел в декабре 2020 года, когда Прилучный находился в Калининграде на съемках фильма «В клетке-2». По возвращении домой в Москву он вынужден был лечь под нож хирургов и сделать пластическую операцию. У актера оказалась вывихнута челюсть, смещена скуловая кость. Нанесенные ему увечья квалифицируются как тяжкий вред здоровью. 

Поклонники актера считают, что после происшествия он очень сильно изменился. Они думают, что это может сказаться на его карьере. 

«Он, конечно, скрывал лицо, но изменения видны невооруженным глазом. С учетом того, что Прилучный играет обаятельных молодых людей, ему, скорее всего, придется поменять амплуа. Не сказала бы, что это хорошо. Очень жаль его», — говорит корреспонденту ФАН местная жительница Валерия С. 

Согласно УК РФ, умышленное причинение вреда здоровью карается лишением свободы на срок до восьми лет. Если будет установлено, что Владимир Семенов нанес увечья Павлу Прилучному неумышленно, то ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или обязательные работы. 

Ранее ФАН сообщал, что звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный рассказал об операциях на лице. Хирурги удалили ему новообразования.

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