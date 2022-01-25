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Министр цифровых технологий уволился в Калининградской области
Общество
Министр цифровых технологий уволился в Калининградской области
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Калининград, 25 января. Министр цифровых технологий региона Вадим Рыскаль подал заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию подтверждают в пресс-службе правительства Калининградской области. Он был назначен на свой пост в апреле 2020 года.

«Новый человек на эту должность пока не выбран. Исполняющим обязанности будет кто-то из заместителей Вадима Рыскаля», — рассказали корреспонденту ФАН в правительстве Калининградской области. 

Там отметили, что не имеют претензий к его работе и желают успехов на новом месте. В обязанности министра входило обеспечение национального проекта «Цифровая экономика» и ускорение создания необходимой для этого инфраструктуры в регионе, а также привлечение кадров. 

Ранее ФАН сообщал, что министр по культуре и туризму Калининградской области заразился коронавирусом. Он переносит заболевание в легкой форме, поскольку сделал прививку. 

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