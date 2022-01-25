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Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в Калининграде
Общество
Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в Калининграде
gov39.ru/press  /  Правительство Калининградской области

Калининград, 25 января. Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в регионе. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области. Решение связано с ухудшением эпидемиологической обстановки. 

Руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков уточнил, что мера коснется только четырех муниципалитетов области, где заболевших коронавирусом больше всего. Страдающие онкологией, болезнями сердца и мозга смогут продолжить свое лечение. 

«Приостановлена амбулаторная помощь и плановая стационарная медицинская помощь, за исключением помощи по социально значимым заболеваниям, таким как туберкулез, инфекционные заболевания, онкозаболевания, где помощь продолжит оказываться. Медицинская помощь остановлена в Калининграде, Советске, Гусеве и Черняховске, в других городах она будет продолжена», — уточнил Виктор Гродницкий, главврач инфекционной больницы Черняховска. 

В регионе также запускаются временные центры оказания амбулаторной медицинской помощи больным респираторными вирусными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией. На сайте регионального Минздрава будет открыта "интерактивная доска", где жители Калининграда смогут в режиме реального времени наблюдать за всеми центрами и видеть количество больных в очереди. 

«Также мы рекомендуем добираться до центров только личным транспортом. Подобный опыт уже успешно реализован в Москве», — говорит пресс-секретарь правительства региона Дмитрий Лысков. 

Ранее ФАН сообщал, что на «ковидные» выплаты медикам в Калининграде выделено 10 млн рублей. За один выезд к пациенту им заплатят по сто рублей. 

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Все новости / Общество / Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в Калининграде
россия калининград калининградская область
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