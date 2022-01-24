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«Янтарные моржи» устроили коллективный заплыв в ледяном Балтийском море
Общество
«Янтарные моржи» устроили коллективный заплыв в ледяном Балтийском море
vk.com  /  pr scr vk.com

Калининград, 24 января. Участники клуба закаливания «Янтарные моржи» коллективно погрузились в ледяную воду Балтийского моря. Видео их заплыва распространилось в социальной сети «ВКонтакте». 

«За бортом плюс один градус, вот такую организованную группу любителей поплавать в ледяной воде можно было наблюдать сегодня утром. Молодцы, что тут еще сказать!» — говорят местные жители. 

Море под Калининградом, согласно данным синоптиков, прогрелось только до трех градусов. Горожане, глядя на купание «Янтарный моржей», плотнее заворачивались в теплые пуховики. 

«Когда смотришь на них, становится холодно», — сказала корреспонденту ФАН жительница Калининграда Татьяна С.

«Я аж весь съежился. Видео смешное», — говорит корреспонденту ФАН Виталий Е. 

Больше 20 взрослых мужчин и женщин, взявшись за руки, зашли в Балтийское море, омылись, а потом быстро вышли. Участники клуба зимнего плавания не рекомендуют кому-либо устраивать подобные перформансы без специальной подготовки. 

Ранее ФАН сообщал, что «Янтарные моржи» переплыли грязную Преголю. Они приняли участие в экологической акции. 

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