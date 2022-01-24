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Балтийское море после штормов вплотную подошло к лесу Куршской косы
Общество
Балтийское море после штормов вплотную подошло к лесу Куршской косы
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Калининград, 24 января. Шторма разрушили пляж и променад у национального парка Куршская коса в Калининградской области. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях. 

«Деревьев навалило, все смыло, песочек тут был когда-то», — говорит калининградец Георгий М. 

Волны подошли к лесу практически вплотную. Часть массива уже ими разрушена. Торф, голубая глина и корни умерших растений оказались на поверхности земли. Ситуацию для ФАН прокомментировал горожанин Евгений В. 

«Береговая линия нуждается в укреплении! Ураганы, конечно, были страшные, но решают же эту проблему наши соседи. Скоро людям будет негде загорать, то, что не уничтожено любителями все забетонировать, канет в лету», — высказал свое мнение калининградец в разговоре корреспондентом ФАН. 

Балтийское море после штормов вплотную подошло к лесу Куршской косы
instagram.com / Pr Scr instagram.com

Ранее ФАН сообщал, что синоптики спрогнозировали появление смерчей в Калининградской области. В янтарном крае становится все холоднее. 

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