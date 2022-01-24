Автомобилист чуть не убил подрезавшего его таксиста в Калининграде

Калининград, 24 декабря. Местный житель сломал скулу подрезавшему его таксисту в Калининграде. Злоумышленник проследил за водителем, дождался момента, когда тот покинет машину, а потом начал ссору. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в региональной пресс-службе УМВД России.

«Водитель такси на автомобиле Renault Logan совершил неаккуратный обгон и подрезал оппонента при завершении маневра. Разгневанный подобной манерой езды 21-летний автолюбитель на Mitsubishi Galant решил проучить обидчика: продолжил движение за Renault, дождался, пока пассажир покинет машину, и вступил в словесную перепалку с таксистом. Все произошло около 10:00 на улице Леонова», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Во время ссоры мужчина дважды ударил таксиста и сломал ему скулу, после чего скрылся. К счастью, потерпевший запомнил марку его автомобиля, а также ее номер и цвет. Данные он передал правоохранителям.

Нанесенные калининградцу увечья квалифицируются по ст. 112 УК РФ как «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФАН сообщал, что калининградец подрался с не включившим фары по его просьбе автомобилистом. Выяснять отношения он решил прямо на дороге.