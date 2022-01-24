Двух девятимесячных девочек спасатели сняли с подоконника третьего этажа под Калининградом

Калининград, 24 января. Двух девятимесячных девочек спасатели уберегли от падения с третьего этажа в городе Советске Калининградской области. Об этом корреспонденту ФАН сообщила руководитель региональной пресс-службы УМВД России Светлана Поставничая.

Прохожие заметили детей в открытом окне и обратились в экстренные службы. На место тут же выехала полиция и сотрудники МЧС. Спасатели поднялись в квартиру, сняли детей с подоконника и открыли дверь сотрудникам правоохранительных органов. Внутри находилась пьяная мать детей.

За девочками присматривала бабушка, но она ненадолго отлучилась. Стражи закона передали ей внучек, когда она вернулась.

«Мать состоит на учете в ПДН, в отношении нее составили протокол по ст. 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Женщине грозит штраф от 2 000 до 5 000 рублей или арест до пяти суток», — пояснила руководитель пресс-службы УМВД Калининградской области Светлана Поставничая.

По факту происшествия проводят проверку инспекторы ПДН. Ее результаты будут известны позднее.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура Красноярска обратила пристальное внимание на игру детей на подоконнике 11-го этажа. Семью поставили на учет.