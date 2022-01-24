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Семнадцатилетнего парня из Калининграда вывезли в лес и угрожали ему убийством
Происшествия
Семнадцатилетнего парня из Калининграда вывезли в лес и угрожали ему убийством
pixabay.com  / 

Калининград, 24 января. Преступник вывез 17-летнего парня в лес и, угрожая отверткой, напал на него, похитив телефон, три тысячи рублей и ключи от дома. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. 

К правоохранителям обратился отец потерпевшего. Он указал место совершения преступления — поселок Александровка. ФАН узнал о подробностях произошедшего. 

«Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что пострадавший в этот день подрабатывал в местном пункте приема металлолома. Там к нему обратился незнакомый мужчина, который попросил парня о помощи: якобы надо помочь привезти большое количество лома меди», — рассказали в пресс-службе полиции региона. 

Оказалось, что так злоумышленник хотел заманить молодого человека в лес. Там он, угрожая убийством, отнял у него ценные вещи, сломал его беспроводные наушники, уничтожил банковскую карту и скрылся.

Преступника оперативно разыскали сотрудники правоохранительных органов. Он семь раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за грабежи, разбой и кражи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». 

Молодой человек на пункте приема металлолома стал не единственной жертвой злоумышленника. Отдыхая со знакомыми в поселке «Родники», ранее судимый калининградец также похитил 20 тысяч рублей из карманов спортивных штанов местной жительницы. Возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Ранее ФАН сообщал, что полиция показала видео с подозреваемыми в разбойном нападении на пенсионера в Москве. От рук злоумышленников пострадал 78-летний пенсионер.

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Все новости / Происшествия / Семнадцатилетнего парня из Калининграда вывезли в лес и угрожали ему убийством
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