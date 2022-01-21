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Молодая девушка выпала из окна в Калининграде
Происшествия
Молодая девушка выпала из окна в Калининграде
pixabay.com  /  jwvein

Калининград, 21 января. 22-летняя девушка выпала из окна третьего этажа. Об этом корреспонденту ФАН сообщил источник в экстренных службах региона. В шоковом состоянии калининградку доставили в областную клиническую больницу. 

«У нее диагностировано сотрясение головного мозга, перелом челюсти, многочисленные ушибы и ссадины», — рассказали корреспонденту ФАН. 

Жители дома на улице Киевской первыми услышали крики о помощи под своими окнами. Согласно их свидетельствам, пострадавшую сопровождал нетрезвый молодой человек. Девушка упала с окна соседнего здания.  

Ранее ФАН сообщал, что молодая девушка выпала из окна многоэтажки в Калининграде. Незадолго до гибели она отправляла СМС своим родственникам.

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