Молодая девушка выпала из окна в Калининграде

Калининград, 21 января. 22-летняя девушка выпала из окна третьего этажа. Об этом корреспонденту ФАН сообщил источник в экстренных службах региона. В шоковом состоянии калининградку доставили в областную клиническую больницу.

«У нее диагностировано сотрясение головного мозга, перелом челюсти, многочисленные ушибы и ссадины», — рассказали корреспонденту ФАН.

Жители дома на улице Киевской первыми услышали крики о помощи под своими окнами. Согласно их свидетельствам, пострадавшую сопровождал нетрезвый молодой человек. Девушка упала с окна соседнего здания.

Ранее ФАН сообщал, что молодая девушка выпала из окна многоэтажки в Калининграде. Незадолго до гибели она отправляла СМС своим родственникам.