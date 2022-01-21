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В Калининграде директор и главбух мукомольни обманом получили из бюджета 2,8 млн рублей
Происшествия
В Калининграде директор и главбух мукомольни обманом получили из бюджета 2,8 млн рублей
vk.com  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Калининград, 21 января. Возбуждено уголовное дело в отношении директора и бухгалтера зерноперерабатывающего предприятия, покрасивших мукомольное оборудование с целью получения крупной субсидии. Об этом корреспонденту ФАН сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

«53-летнего мужчину и 70-летнюю женщину подозревают в особо крупном мошенничестве, совершенном при получении субсидий по программе развития сельского хозяйства Калининградской области», — рассказала Светлана Поставничая корреспонденту ФАН.  

В Калининграде директор и главбух мукомольни обманом получили из бюджета 2,8 млн рублей
vk.com / Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Покрасить мукомольный комплекс с целью выдачи его за новый злоумышленники поручили подчиненным. После они подали в администрацию района поддельные документы и получили возмещение затрат в размере 2 млн 840 тыс. рублей.

Следователи полиции осмотрели оборудование и выяснили, что оно было произведено в 1997 году и последние пять лет не эксплуатировалось. Правоохранители установили факт его перекраски. Расследование уголовного дела продолжается. 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области разыскивается насильник с «чакрами» на спине. Он татуирован. 

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Все новости / Происшествия / В Калининграде директор и главбух мукомольни обманом получили из бюджета 2,8 млн рублей
россия калининград калининградская область
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