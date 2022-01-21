Река Преголя в Калининграде поднялась почти на метр из-за штормов

Калининград, 21 января. Уровень воды в калининградской реке Преголя поднялся почти на метр из-за сильного северо-западного ветра. Нижние части набережных оказались подтоплены, сообщают местные жители. Сильнее всего пострадал находящийся у воды одноименный поселок.

«У нас в Прегольском после штормов затопило дорогу. Ну просто Прусская Венеция!» — говорит корреспонденту ФАН горожанка Валерия В. «Вроде Центральный район, а от цивилизации оторваны. Такая дорога, нет газа...» — сказала корреспонденту ФАН Елена К.

В центре Калининграда Преголя поднялась до декоративных столбиков, вода также затопила спуски на набережной. Сейчас она на 103 см выше, чем обычно. В случае подтопления еще на 52 см начнет заливать город.

«Подъем уровня в Преголе до 100 см и выше в среднем происходит один раз в два года. Свыше двух метров вода поднимается раз в двести лет во время весенних паводков», — проясняют ситуацию в мэрии Калининграда.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области рыбаки нашли спортивные сумки с человеческими черепами. Это могут быть останки участников Великой Отечественной войны.