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Оставившего инвалида на морозе водителя маршрутки из Калининграда осудили в Сети
Происшествия
Оставившего инвалида на морозе водителя маршрутки из Калининграда осудили в Сети
vk.com  /  pr scr vk.com

Калининград, 21 января. Водитель маршрутки не дал сесть в салон инвалиду. Об этом сообщается в одном из местных популярных пабликов. Горожане возмущены ситуацией. 

«Сегодня на улице Габайдулина на завьюженной остановке долго стоял молодой человек с ДЦП. Он терпеливо пропускал автобусы, ожидая маршрутку 72, опирался на палочку. Стоял, а не сидел. Когда она подъехала, взялся за ручку двери, но водитель, видевший все, просто его не взял. Несколько шагов инвалид прошел, держась за отъезжающую маршрутку», — рассказывает в Сети местный житель. 

Он обвинил водителя в равнодушии и отказал ему в человеческих качествах. Калининградцы его поддержали. Они уверены, что безжалостные люди не должны работать в транспортных компаниях. 

«Я требую уволить водителя!» — написала Наталья Л. под постом.

«До слез обидно за человека, а ведь я его даже не знаю. Это кем же нужно быть?» — изумилась Алиса Л.

«Безобразие, такие люди просто не имеют право работать на транспорте! Один инвалида игнорирует, другой старика. Куда мы катимся? А он задумался, что может сам оказаться на месте инвалида? Жизнь — бумеранг», — сказала Людмила З. 

По словам очевидца, маршрутка проезжала через Чкаловск в 8:05 утра. Он назвал и номер автомобиля — 060. 

Ранее ФАН сообщал, что агрессивная калининградка выгнала с детской площадки маленького ребенка и инвалида. Они хотели покачаться на качелях. 

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Все новости / Происшествия / Оставившего инвалида на морозе водителя маршрутки из Калининграда осудили в Сети
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