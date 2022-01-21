Онкобольная скончалась из-за несвоевременной выдачи бесплатного лекарства в Калининграде

Калининград, 21 января. Следственный комитет проведет проверку в отношении чиновников местного Минздрава, которые своевременно не обеспечили дорогостоящим лекарством тяжелобольную жительницу Калининграда. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в пресс-службе ведомства.

«Публикацию о смерти местной жительницы выявили в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. Организована доследственная проверка по указанию Дмитрия Бочарова, руководителя следственного управления СК России по Калининградской области», — сообщает ФАН пресс-служба.

Запись в Сети содержала сведения, из которых следует, что промедление сотрудников регионального Минздрава относительно выдачи лекарства поспособствовало ухудшению состояния здоровья больной раком женщины, в результате чего она и скончалась. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что Следственный комитет Калининграда взял под стражу подозреваемую в убийстве знакомого. Мужчина скончался на месте.