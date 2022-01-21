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Онкобольная скончалась из-за несвоевременной выдачи бесплатного лекарства в Калининграде
Происшествия
Онкобольная скончалась из-за несвоевременной выдачи бесплатного лекарства в Калининграде
telegram.com  /  pr scr telegram.com

Калининград, 21 января. Следственный комитет проведет проверку в отношении чиновников местного Минздрава, которые своевременно не обеспечили дорогостоящим лекарством тяжелобольную жительницу Калининграда. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в пресс-службе ведомства. 

«Публикацию о смерти местной жительницы выявили в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. Организована доследственная проверка по указанию Дмитрия Бочарова, руководителя следственного управления СК России по Калининградской области», — сообщает ФАН пресс-служба. 

Запись в Сети содержала сведения, из которых следует, что промедление сотрудников регионального Минздрава относительно выдачи лекарства поспособствовало ухудшению состояния здоровья больной раком женщины, в результате чего она и скончалась. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее ФАН сообщал, что Следственный комитет Калининграда взял под стражу подозреваемую в убийстве знакомого. Мужчина скончался на месте. 

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