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Снегоуборочная техника не справляется со стихией на федеральных трассах под Калининградом
Происшествия
Снегоуборочная техника не справляется со стихией на федеральных трассах под Калининградом
pixabay.com  /  Hans

Калининград, 21 января. Сообщения о плохой уборке федеральных трасс заполонили социальные сети региона. Один из местных жителей опубликовал видео с заснеженной дороги «Талпаки-Советск» и заявил о многочисленных авариях. Подробнее о происходящем он рассказал корреспонденту ФАН

Снегоуборочная техника не справляется со стихией на федеральных трассах под Калининградом
instagram.com / pr scr incident.kld

По его словам, техника не способна справиться со стихией. К снегопаду в Калининградской области он призвал готовиться с весны. У Талпак съехал в кювет автобус и грузовой автомобиль, разбилась легковушка. 

«На трассе голое поле со всех сторон, не на технику уповать пора, а на снежные заграждения. Именно так боролись с подобным при СССР. Надо высаживать кусты и елки у дорог в полях в конце концов. Видео я снял на федеральной трассе «Калининград-Краснознаменск», заметало на перемычке «Талпаки-Большаково». Машин было в достатке, но не справлялись», — рассказал корреспонденту ФАН горожанин Дмитрий Б. 

В городе, по словам калининградцев, снегоуборщиков в достатке. Утром местные жители доехали на работу с комфортом, но посыпать опасный лед во дворах тоже было бы неплохо, говорят они корреспонденту ФАН. 

«На проезжей части вроде бы все не критично, но во дворах, конечно, конь не валялся», — рассказал корреспонденту ФАН Олег Б. 

«Я ехал в центр, у меня на пути чисто было», — сообщил корреспонденту ФАН Игорь Е. 

На улице Суворова при этом все обстоит не так гладко. К уборке этого участка у местной жительницы Татьяны П. возникли большие претензии.

«На ул. Суворова дорога утром была не расчищена, очень страшно ехать. В районе моста сплошные ямы!» — сказала она корреспонденту ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что ухудшение погодных условий спровоцировало массу ДТП в Калининграде. Пассажирские автобусы съезжали в кювет. 

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