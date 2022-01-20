Четыре пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Калининградом

Калининград, 20 января. Рейсовый автобус вылетел в кювет в результате заноса на скользкой трассе. Авария произошла днем 20 января на 34-м километре трассы Зеленоградск — Приморск через Светлогорск.

Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения допустил ошибку при выборе скоростного режима, в результате чего на левостороннем закруглении дороги автобус выехал в кювет. Одной из причин аварии стала наледь на дороге, в связи с чем правоохранительные органы намерены составить протокол за ненадлежащее обслуживание трассы.

Травмы получили четыре человека, госпитализация понадобилась одной из пассажирок. Троим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Всего в салоне автобуса находились 15 человек.

В четверг в Калининградской области наблюдается сильный снегопад и ветер с порывами более десяти метров в секунду. На 21 января в регионе объявлено штормовое предупреждение. Из-за неблагоприятной погоды в области произошло сразу несколько серьезных ДТП.