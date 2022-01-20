Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 22:15
22:01
Политика
Саакашвили опроверг слухи о готовящемся «вторжении» России на Украину
22:00
Происшествия
Четыре пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Калининградом
22:00
Экономика
Цены на золото скакнули вверх на фоне признания Байденом высокой инфляции
21:39
Происшествия
Пожар в частном доме унес жизни двух жителей Ветлуги
21:37
Весь мир
Советник президента ЦАР назвал хайпом предложение Шевченко выйти против боевиков 3R
21:33
Политика
Израильский политолог Кедми подловил Байдена в намерении сдаться в войне с Россией
21:30
Весь мир
Некоммерческие организации призвали мировое сообщество защитить малийцев от санкций ЭКОВАС
21:24
Весь мир
Сирийские военнослужащие перехватили крупную партию наркотиков в южной части страны
21:24
Экономика
Аналитик Юшков объяснил систематичность проблем Молдавии с оплатой газа
21:23
Общество
Дочь актрисы Заворотнюк намекнула, что мало общается с больной раком матерью
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

На «ковидные» выплаты медикам в Калининграде выделено 10 млн рублей
Общество
На «ковидные» выплаты медикам в Калининграде выделено 10 млн рублей
Невские Новости  / 

Калининград, 20 января. Из резервного фонда правительства выделят 10 миллионов рублей на выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 

«Каждый выезд к пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в январе и феврале оплатят в размере 100 рублей», — рассказал Кравченко. 

Еще на 13 миллионов рублей профинансируют нужды, связанные с экспресс-тестированием больных на дому и в больницах. 10 миллионов рублей планируют потратить на кислород для стационаров, а также решат проблемы с доставкой врачей к пациентам — на эти цели выделено 12 млн рублей. Кроме того, врачи получат специальные планшеты для связи и оперативного внесения данных в электронную систему министерства здравоохранения.

Ранее ФАН сообщал, что выплата в 300 тыс. рублей за первого ребенка в Калининграде станет больше на 45 тыс. Ее проиндексировали. 

Вернуться назад
Все новости / Общество / На «ковидные» выплаты медикам в Калининграде выделено 10 млн рублей
россия калининград калининградская область
Комментировать