На «ковидные» выплаты медикам в Калининграде выделено 10 млн рублей

Калининград, 20 января. Из резервного фонда правительства выделят 10 миллионов рублей на выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

«Каждый выезд к пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в январе и феврале оплатят в размере 100 рублей», — рассказал Кравченко.

Еще на 13 миллионов рублей профинансируют нужды, связанные с экспресс-тестированием больных на дому и в больницах. 10 миллионов рублей планируют потратить на кислород для стационаров, а также решат проблемы с доставкой врачей к пациентам — на эти цели выделено 12 млн рублей. Кроме того, врачи получат специальные планшеты для связи и оперативного внесения данных в электронную систему министерства здравоохранения.

Ранее ФАН сообщал, что выплата в 300 тыс. рублей за первого ребенка в Калининграде станет больше на 45 тыс. Ее проиндексировали.